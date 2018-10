Tischtennis: Der Chinese ist Wickrath treu geblieben

Mönchengladbach Der gebürtige Chinese spielt seit sieben Jahren Tischtennis in Wickrath, hat dort auch die Jugend trainiert. Nach seinem Umzug blieb er dem TuS treu.

Nach dem Überraschungserfolg mit dem 9:3 gegen den favorisierten TTC BW Grevenbroich ist beim TuS Wickrath wieder Normalität eingekehrt. beim SC Arminia Ochtrup kassierte Wickrath eine glatte 0:9-Niederlage. „In Ochtrup war für uns nichts zu holen“, sagte TuS-Kapitän Michael Rix, ergänzte aber: „Keine schlimme Niederlage für uns gegen ein Topteam.“ Spielerisch hielt Wickrath ganz gut mit, der Oberliga-Absteiger war aber immer besser. Am nächsten dran an einem Punkt waren Zhiqiang Cheng und Sascha Otten, die jeweils ihre Einzel mit 2:3-Sätzen verloren.

Weil schon im Vorfeld ein Sieg aussichtslos erschien, hatte Wickath auf den Einsatz von Sichun Lu verzichtet. Der hatte am vergangenen Spieltag gegen Grevenbroich neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung für den ersten doppelten Punktgewinn in der NRW-Liga gesorgt.

Seit der Saison 2009/2010 ist Lu für den TuS aktiv. Er half mit, dass Wickrath vor zwei Jahren in die NRW-Liga aufstieg und in der vergangenen Spielzeit den Klassenverbleib schaffte. Dabei kann er nicht in jedem Spiel dabei sein. Vor zwei Jahren zog Sichun Lu berufsbedingt nach Darmstadt um. Aus alter Verbundenheit spielt er aber weiterhin für Wickrath. Vor allem in den wichtigen Spielen versucht er, dabei zu sein. „Sein Spiel hat er nicht verlernt, auch wenn er nur selten trainieren kann“, sagt Radermacher.