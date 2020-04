Wegen der Corona-Krise : Tischtennis-Saison beendet – vier Aufstiege für TV Erkelenz

Mönchengladbach/Erkelenz Aufgrund der Corona-Krise wurde die Saison im Tischtennis für beendet erklärt. Die aktuelle Tabelle zählt – für den TV Erkelenz hat das positive Auswirkungen.

Noch nicht geklärt ist dagegen, wie die Regelung bei den Teams, die auf einem Relegationsplatz stehen, sein wird. Das Frauenteam der TuS Wickrath gehört dazu, in der Oberliga rangieren sie auf Platz acht und müssen noch die Entscheidung abwarten. Der große Profiteur der vorgezogenen Auf- und Abstiegsentscheidung ist dagegen der TV Erkelenz. Alle vier Herrenteams des Vereins sind damit aufgestiegen, sie sind jeweils die Spitzenreiter in ihren Ligen (Bezirksliga, 1. Kreisklasse, 2. Kreisklasse und 3. Kreisklasse). Auch die erste Mannschaft des TTC Waldniel steigt mit einem Punkt vor Borussia Düsseldorf II aus der NRW-Liga in die Oberliga auf. Der ASV Süchteln, der höchstspielende Verein der Region, bleibt als Dritter ein weiteres Jahr in der Regionalliga.