Lokalsport: Theyssen folgt Reynders beim RTV Schwarz-Weiß

Tennis

Der Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiß hat einen neuen Vorstand. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Wilfried Theyssen zum neuen Ersten Vorsitzenden, nachdem Herbert Reynders nach 13 Jahren in dieser Funktion ausgeschieden ist. Für Theyssen wurde Marion Schmitz ebenso einstimmig zur Zweiten Vorsitzenden gewählt, zudem ist in Alex Wilms ein neuer Sportwart im Amt. Als Jugendwartin wurde Lorena Vits vorgeschlagen, die in einer separaten Wahl noch von den Jugendlichen bestätigt werden muss. In ihren Positionen bestätigt wurden Uli Lindner (Kassenwart), Hubert Lambertz (Schriftführer) und Herbert Slota (Liegenschaftswart). Der neue Vorstand verkündete zudem, dass der RTV Schwarz-Weiß die anstehenden Tennis-Kreis- und Stadtmeisterschaften organisieren und ausrichten wird.