Gladbacher HTC : Zweiter nationaler Titel für Tennis-Talent

Tennistalent Max Stenzer vom Gladbacher HTC (l.) und sein Trainer Daniel Puttkammer bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen. Foto: GHTC/Henrik Schmidt

Tennis Seit März ist der zweimalige Deutsche Jugendmeister Max Stenzer (14) für den Gladbacher HTC aktiv. Der Nachwuchsspieler hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf – und ein klares Ziel für seine weitere Karriere.

Von Otto-Eberhard Schütz

Max Stenzer – ein völlig neuer Name in der Mönchengladbacher Tennisszene. 14 Jahre ist er, hat einen alles andere als gewöhnlichen Lebenslauf und ist soeben zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Bei den nationalen Titelkämpfen in Ludwigshafen hat er 2019 die Altersklasse ab 13 Jahren gewonnen. Jetzt dominierte der Junge, der in seinem noch recht kurzen Leben in den USA, auf Gran Canaria, in Irland und im Schwarzwald aufgewachsen ist, die Konkurrenz ab 14 Jahren: Er gewann den Titel ohne Satzverlust. Bis zum vergangenen Jahr spielte Max Stenzer für Grün-Weiß Baden-Baden – und nun seit Anfang März für den Gladbacher HTC.

Hier soll Trainer Daniel Puttkammer mit seiner Tennisschule „One Chance“ Max den nächsten Schub geben für das große Ziel Tennisprofi. Der GHTC, Deutscher Meister 2016, möchte den nächsten Titel holen, vielleicht schon 2021, nachdem Corona in diesem Jahr die Bundesliga gestoppt hat, bevor sie starten konnte. Max Stenzer war da Anfang März gerade aus Baden-Baden nach Gladbach gezogen, nachdem er 2019 über Gladbachs Bundesliga-Coach Patrice Hopfe als „Hitting Partner“ zum Training der Bundesligamannschaft gekommen war und ein Angebot vom GHTC bekommen hatte.

Info Seit Januar Mitglied im U14-Nationalteam Foto: Stenzer Erfolge Max Stenzer wurde 2019 und 2020 Deutscher Jugend-Meister, im Januar dieses Jahres ins U14-Nationalteam aufgenommen und gehört zum Perspektivkader 2 des Deutschen Tennis-Bundes. Wunsch 2021 möchte er beim Weltranglisten-Turnier NRW Junior Open in Mönchengladbach, seiner neuen „Heimstadtstadt“ starten.

„Max ist eines der größten Talente in Deutschland überhaupt und hat das Potenzial, in den nächsten Jahren in unser Bundesligateam reinzuwachsen“, sagt Henrik Schmidt, Ex-Präsident und immer noch „Macher“ beim GHTC. „Für die Weltrangliste steht Max natürlich auch alles offen, aber das ist bekanntlich ein Weg, der noch von vielen Dingen abhängig ist.“ Auf dem soll ihn nun Daniel Puttkammer begleiten – die Rolle übernehmen, die in Baden-Baden Axel Bernhard ausgefüllt hat – sehr erfolgreich. „Aber nach fünf Jahren braucht Max für seine sportliche Weiterentwicklung einen neuen Trainer“, sagt Astrid Koh-Stenzer, Mutter und allererste „Trainerin“ des Tennis-Talents. Fünf Jahre war er, als sie mit ihm erstmals auf den Tennisplatz ging.

Damals lebte sie mit ihrem Mann, mit Max und dem vier Jahre älteren Bruder Moritz auf Gran Canaria. Es war bereits die zweite Station im jungen Leben des kleinen Max, das durch den Beruf des Vaters geprägt wurde: Markus Stenzer ist Finanzdirektor eines großen, international tätigen Unternehmens. Alle vier Jahre an einen neuen Standort zu wechseln, ist da Pflicht. Und die Familie zog mit. Die Stationen: Oklahoma in den USA (dort wurde Max am 30. Januar 2006 geboren), Gran Canaria, Baden-Baden, Dublin (Irland), wieder Baden-Baden. Und nun Mönchengladbach.