Nach Ende der Profikarriere Tim Sandkaulen lebt einen neuen Traum in den USA

Anfang des Jahres 2023 wäre es Tim Sandkaulen nie in den Sinn gekommen, dass er am Jahresende kein Tennisprofi mehr sein würde. Das Leben führt einen jedoch manchmal auf unerwartete Wege. Und so erreicht man Sandkaulen telefonisch inzwischen in den USA, genauer an der Ole Miss University in Oxford, Mississippi. Am 11. Januar beginnt dort offiziell sein neues Berufsleben.