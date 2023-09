Auf- und Absteiger im Tennis So lief die Medensaison für die Teams der Region im Sommer

In der 2. Verbandsliga der Herren gab es zwischen dem TC Giesenkirchen und dem Viersener THC ein regionales Duell um den Klassenerhalt. Am Ende der Sandplatzsaison sicherten sich die Giesenkirchener knapp mit einem Sieg mehr in der Tasche den Klassenverbleib. Das direkte Duell der Stadtnachbarn entschieden die Herren des TC Giesenkirchen am 4. Spieltag mit 5:4 für sich – in der Endabrechnung lag Giesenkirchen (3:4-Punkte) dann knapp vor den THC-Herren (2:5-Punkte). Somit tritt Viersen in der kommenden Sommersaison wieder in der Bezirksliga an. Mannschaftsführer Sebastian Orth hatte mit dem studienbedingten Weggang von Viersens Nummer eins Alwin Kleinen schon vor Saisonbeginn eine schwierige Medensaison prognostiziert.