Meistertitel und Abstiege So lief die Medensaison in der Region

Die Reserve des Gladbacher HTC hat in der Niederrheinliga beinahe eine perfekte Saison hingelegt: In sechs Spielen gab es nur eine Niederlage gegen den TC Kaiserswerth. Genau diese Niederlage hätte der GHTC-Reserve fast den Aufstieg gekostet. Weil Kaiserswerth aber ebenfalls noch ein Spiel verlor und sich der GHTC in den Matchpunkten deutlich besser dastand, sicherte sich das Team von Mannschaftsführer Robin Ebeling unter dem Strich die Meisterschaft. „Es ist überplanmäßig gelaufen. Kaiserswerth hat eine sehr gute Mannschaft, deswegen war es kein Beinbruch gegen sie zu verlieren. Der Knackpunkt war, das enge Spiel gegen Oberhausen zu gewinnen“, betont Ebeling. Auch dank personeller Verstärkungen in Person von Tim Sandkaulen, Ole Valkyser und dem Niederländer Fons van Sambeek kam die Bundesliga-Reserve so richtig ins Rollen. „Je länger die Saison gedauert hat, desto stärker wurde unsere Mannschaft. Es hat auch sehr geholfen, dass Martijn Molenkamp auf den hinteren Positionen immer sehr gut gespielt hat“, sagt Mannschaftsführer Ebeling. Im letzten Saisonspiel gegen den TC Bredeney III war der Tabellenführer nochmal richtig gefordert. Erst das letzte Doppel entschied über Sieg oder Niederlage – Ebeling und Torsten Ungricht setzten sich durch und machten so die Meisterschaft in der Niederrheinliga klar.