Viele Kaderveränderungen So geht der GHTC die Saison in der 2. Bundesliga an

Im Vorjahr, der zweiten Saison des GHTC in der 2. Bundesliga, gelang den Gladbacherinnen ein überraschend früher Klassenverbleib. Drei der sieben Partien gewann die Mannschaft. Garanten für diesen Erfolg waren insbesondere externe Spielerinnen wie Ekatarina Makarova, damals die Nummer eins, oder Amarissa Toth. An vier Spieltagen kamen beide gemeinsam zum Einsatz, drei Spiele gewann der GHTC davon. Makarova beendete die Saison mit einer makellosen 4:0-Bilanz in den Einzelspielen, im Doppel gewann sie zwei ihrer drei Einsätze. Toth erreichte in beiden Kategorien eine positive 4:1-Statistik. Doch von beiden Spielerinnen trennte sich Gladbach für die neue Saison. „Wir haben für uns festgestellt, dass wir lieber mit einem kleineren Kader spielen wollen – so wie in den Jahren vor der 2. Bundesliga“, sagt Soraya Moradian, die neue Mannschaftsführerin, die mit ihrer Schwester Sheila Geiger federführend die Organisation der Mannschaft leitet. Zu den Abgängen fügt Moradian zudem an: „Ehrlicherweise sind es aber auch pragmatische Gründe, es war zu viel Aufwand und zu teuer.“