Abschlussbilanz zur Wintersaison So lief die Tennis-Saison in der Halle

Viersener THC Erste Herren Die Viersener hatten in der zweiten Verbandsliga allen Grund zum Feiern. Mit nur einer Niederlage, einem Unentschieden und drei Siegen konnten sie den Aufstieg in die erste Verbandsliga perfekt machen. Team-Kapitän Sebastian Orth hatte vor der Saison nicht mit so einem positiven Verlauf gerechnet: „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir an drei von fünf Spieltagen fast in Bestbesetzung auflaufen können. Allerdings hatten wir gegen Osterath auch ein bisschen Glück, dass sie auch nicht in Bestbesetzung angereist sind, weil einige Spieler von uns verhindert waren.“ Großen Anteil am Aufstieg hatte vor allem Kevin Böttcher, einer der beiden Neuzugänge des VTHC, sagt Orth: „Kevin hat stark gespielt und kein Spiel an Position eins gesetzt verloren. Mats von der Vorst, unser zweiter Neuzugang, ist letztendlich nicht zum Einsatz gekommen, weil er unter anderem durch die Klausurenphase an seiner Uni verhindert war.“ So musste sich Viersen nur dem TuS St. Hubert mit 2:4 geschlagen geben.