Tennis-Medensaison GHTC-Damen müssen Rückschlag hinnehmen

Auch die Zweite Damenmannschaft aus Gladbach, die in der Wintersaison in der Zweiten Verbandsliga antritt, musste sich mit 2:4 beim Kahlenberger HTC I geschlagen geben. Lediglich Sadina Badnjevic (6:4; 6:3) konnte ihr Einzelduell für sich entscheiden. Beim Doppel holte Badnjevic zusammen mit Amelie Pape einen weiteren Punkt, was aber nichts an der Niederlage änderte. Mit drei Punkten aus drei Begegnungen liegt die Zweitbesetzung der Gladbacher Damen auf Platz vier der Tabelle.