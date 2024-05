Tennis-Klubs aus Mönchengladbach und Viersen Mit diesen Zielen gehen die Vereine in die Sommer-Medensaison

Die Ersten Herren und Ersten Damen des Odenkirchener Tennisclubs sind jeweils mit einem Heimspiel in die neue Medensaison der zweiten Verbandsliga gestartet. Laut Mannschaftsführer Philip Brandner einigten sich die Herren mit dem TC Schellenberg auf einen 6:3-Endstand für Odenkirchen, da man auf die Doppelspiele wetterbedingt verzichtete. Das zweite Spiel ging gegen den TC Rheinstadion I mit 1:8 verloren. Bei den Odenkirchener Damen war laut Mannschaftsführerin Pia Valkyser am ersten Spieltag schon vorm letzten Einzelspiel Schluss. Die relativ deutliche 1:8-Niederlage gegen den Bocholter TC ließ sich so aber auch nicht mehr abwenden. Valkyser und ihr Team wollen in dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen, auch wenn das Ziel sehr ambitioniert ist: „Wir sind uns dessen bewusst, dass das wahrscheinlich diese Saison sehr schwierig werden könnte, weil wir echt viele starke Gegner in unserer Gruppe haben.“ Darunter fallen laut Valkyser zum Beispiel der Bocholter TC, Grün-Weiß Oberkassel 2 und der TC Bredeney 4. Immerhin: Im zweiten Saisospiel schlug man TG Brüggen mit 8:1. Auch bei den Herren fällt das Saisonziel laut Brandner bescheidener aus: „Nach zwei Aufstiegen im vergangenen Sommer und Winter lautet das Saisonziel ganz klar Klassenerhalt. Das wird in dieser Saison gar nicht so einfach, allerdings haben wir noch viel Selbstbewusstsein und eine breite Brust und versuchen, dieses Gefühl in die kommenden Spiele mitzunehmen.“ Abgänge haben die Herren des OTCs nicht zu verzeichnen, dafür sind allerdings zwei Neuzugänge zum Team hinzugestoßen. Mats von der Vorst und David Hess verstärken das Team.