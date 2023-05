Wichtige Erfolge in der 2. Tennis-Bundesliga Gladbacher HTC kommt mit Doppelsiegen zum Doppelsieg

Sowohl Leah Luboldt als auch Laura Heinrichs mussten gegen ihre Gegnerinnen ins Match-Tiebreak. Heinrich setzte sich dort mit 10:7 durch, Luboldt unterlag mit 4:10. In den darauffolgenden Einzeln machte die beim GHTC an Nummer ein gesetzte Jasmijn Gimbrere kurzen Prozess, gewann gegen Victoria Muntean deutlich mit 6:1 und 6:1 in zwei Sätzen. Das beste Einzel lieferten sich Rebeka Stolmar – eine von zwei Ungarinnen im Gladbacher Team – und Agustina Chlpac. „Das war Rebekas erster Auftritt für uns. Es war ein wirklich hochklassiges Match, das sie am Ende leider verloren hat“, so Teamchefin Geiger. Weil auch Renee van Bommel in ihrem Einzel unterlag, stand es zu diesem Zeitpunkt 3:3 – die Entscheidung musste also in den Doppelspielen fallen.