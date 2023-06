In der 2. Tennis-Bundesliga Wieso der GHTC einen großen Schritt nach vorne gemacht hat

Diese Bilanz galt ebenso für die Niederländerin Jasmijn Gimbrere an Nummer zwei, die damit ihre gute Bilanz aus der Vorsaison wiederholte. Damals war sie an den Spitzenpositionen jedoch die einzige GHTC-Spielerin mit einer positiven Bilanz – in dieser Saison gab es nun drei Spielerinnen. Das führte zu deutlich mehr Spielgewinnen in den Einzelpartien. „Das waren oft sichere Punkte. Wenn sie nicht dabei waren, dann wurde es deutlich schwieriger. Was mich vor allem an Makarova beeindruckt hat, ist, dass sie oft zurücklag nach dem ersten Satz – die Partie am Ende aber doch für sich entschieden hat“, sagt Sheila Geiger, die Teamchefin. Allerdings galt auch: An den hinteren Positionen beendete keine Spielerin die Saison mit einer positiven Bilanz.