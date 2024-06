Weg führt Richtung Regionalliga GHTC-Tennisdamen nach aller Voraussicht abgestiegen

Davon geht zumindest auch Team-Kapitänin Soraya Moradian aus: „Mindestens zwei Teams steigen immer ab, manchmal auch mehr, also steigen wir wohl ab.“ Somit wären neben dem GHTC auch der Letzte TC Grün-Weiß Aachen und womöglich auch der Sechste und Drittletzte THC von Horn und Hamm fällig. Der Abstieg hatte sich über die vergangenen Spieltage schon abgezeichnet, auch der letzte Doppelspieltag änderte am Kurs drittklassige Regionalliga nichts mehr: Gladbach verlor am Samstag gegen den Tabellenzweiten Bielefelder HTC 2:7, am Sonntag gab es dann auch gegen das vermeintlich schwächste Team der Liga Aachen eine knappe 4:5-Niederlage.