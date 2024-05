2. Bundesliga Tennis Zwei Auswärtsniederlagen für GHTC-Tennisdamen

So kam es dann auch: „Wir hatten uns keinen Sieg ausgemalt, auch wenn ein paar Punkte mehr schön gewesen wären“, sagte Moradian. Die am ersten Spieltag stark aufspielende Jasmijn Gimbrere konnte in Berlin nicht ganz an ihre Leistung anknüpfen und verlor ihr Einzel, bevor sie dann aber ihr Doppel zusammen mit Julie Belgraver mit 6:0 und 6:3 gewann. „Das war einfach nicht ihr Wochenende, aber das ist okay, sie fühlte sich nicht bei 100 Prozent. Julie und Jasmijn können aber super Doppel spielen“, so Moradian.