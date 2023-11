Tennis-Medensaison So läuft die Wintersaison für die Teams der Region

Die Zweiten Damen des GHTC sind in der Wintersaison in der zweiten Verbandsliga gefordert. Nach der erfolgreichen Medensaison im Sommer und dem Aufstieg in die erste Verbandsliga fällt das Saisonziel der Gladbacherinnen im Winter aber etwas zurückhaltender aus. So hat sich das Team um Team-Kapitänin Isabel Syben auf das Ziel Klassenerhalt geeinigt. Aber die zweiten Damen des GHTC blicken laut Syben auch optimistisch auf die neue Saison: „Wir schauen mal wie die Saison läuft und vielleicht geht ja auch mehr.“ Im Vergleich zur letzten Saison können die Gladbacherinnen auf den gleichen Kader zurückgreifen. Als voraussichtlich stärksten Gegner schätzt Syben den TC Bredeney und Stadtwald Hilden ein. Die Mannschaftsführerin freut sich auf eine spannende Saison in der Halle, weil sie in der Halle wegen des schnelleren Belags lieber spielt als auf der roten Asche.