Tennis-Bundesliga abgesagt : Der GHTC hätte lieber noch abgewartet

Mönchengladbach Die Tennis-Bundesliga ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Zu früh, wie Henrik Schmidt vom Gladbacher HTC findet. Er hatte sein Team zusammen, das Programmheft ist schon im Druck. Möglich, dass die Spieler zu Show-Spielen kommen, wenn es die Corona-Situation wieder zulässt.

Nachdem die traditionsreichen NRW Junior Open der TG Rot-Weiß Anfang der Woche abgesagt worden sind, hat es nun auch die Tennis-Bundesliga getroffen: Der Deutsche Tennis-Bund hat am Donnerstagnachmittag auf seiner Internetseite mitgeteilt, dass die Saison 2020 ausfällt. Betroffen sind auch die Tennis-Fans in Mönchengladbach – und dem Gladbacher HTC wurden sogar Chancen eingeräumt, zum zweiten Mal nach 2016 den Titel zu holen.

Die Saison hätte am 5. Juli begonnen und wäre bis zum 16. August gelaufen. Schmidt kann nicht ganz nachvollziehen, warum die Absage so zeitig kam. „Meine persönliche Meinung ist, dass es auch gereicht hätte, diese Entscheidung bis Anfang Mai offen zu lassen, um die Entwicklung der nächsten Wochen noch abzuwarten. Die Mehrheit der Bundesligavereine hat sich aber für eine sofortige Absage ausgesprochen“, sagte Schmidt.

„Es gab diverse Sorgen in den Vereinen. Teilweise hatten sich schon Sponsoren zurückgezogen, so dass die Etats nicht mehr gesichert waren“, sagte Schmidt. Der GHTC sei selbst breit aufgestellt mit vielen kleineren Sponsoren, „das ist in so einer Situation natürlich hilfreich“, sagte Schmidt.