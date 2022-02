Alexander Daun hilft beim Tennis-Zweitligisten : Das ist der neue Teammanager bei den GHTC-Damen

Alexander Daun ist ab sofort Teammanager der 1. Damen-mannschaft des Gladbacher HTC. Foto: Daniel Brickwedde Foto: Daniel Brickwedde

Tennis Mit dem Aufstieg in die 2. Tennis-Bundesliga steigen die Anforderungen: Alexander Daun unterstützt daher ab sofort die 1. Damen-Mannschaft beim Gladbacher HTC. Zuvor stellte er einen Rekord im Tischtennis auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Für Henrik Schmidt, Tennisverantwortlicher beim Gladbacher HTC, war es „fast ein kleines Wunder“ – denn mit dem Aufstieg der Damen im vergangenen Sommer in die 2. Bundesliga hatte keiner im Verein gerechnet. Statt regional ist die Mannschaft künftig nun bundesweit unterwegs, unter anderem steht eine Auswärtsreise nach Berlin an. Das erhöht den Aufwand. Gleichzeitig will der Gladbacher HTC die neue Herausforderung ernsthaft angehen – und die steigende Aufmerksamkeit für die Damen nutzen. Für Schmidt war das jedoch nicht mehr zu stemmen. „Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen gebe ich die Verantwortung für die Damen ab“, sagt Schmidt, der jedoch Ressortleiter Tennis und Teamchef der Herren-Mannschaft bleibt. Denn für die neuen Anforderungen der 2. Bundesliga sei es notwendig, dass jemand vollumfänglich für die Aufgabe zur Verfügung stehe, fügt Schmidt an.

Deshalb hat der Verein Alexander Daun als neuen Teammanager für die 1. Damen-Mannschaft engagiert, der ab sofort Damen-Teamchef Steffen Klasen unterstützt. Daun wird sich künftig um das Marketing, die Kommunikation und die Vermarktung kümmern, die sportliche Verantwortung behält Klasen.

„Auf die GHTC-Damen bin ich im vergangenen Sommer aufmerksam geworden. Damals hatte ich auch erstmals Kontakt zu Henrik Schmidt. Nach dem Aufstieg habe ich dann die Anfrage gestellt, ob ich mich mit meinen Ideen für die Damen-Mannschaft einbringen kann“, sagt Daun. Nach ersten Gesprächen kam der Verein dann überein, dass Daun der richtige Mann für die Position sei. Der 34-Jährige spielt in seiner Heimat Büttgen selbst Tennis in einer Herren-30-Mannschaft in der 2. Verbandsliga.

Zuletzt war Daun acht Jahre als Trainer und Teammanager bei den Damen des Tischtennis-Zweitligisten TuS Uentrop aus Hamm tätig. Dort sorgte er durchaus für Aufsehen: 2018 rettete er den Fortbestand der Mannschaft, indem er 40.000 Euro an Sponsorengelder für den Spielbetrieb sammelte. Ein Jahr später stellte der TuS Uentrop mit 1.854 Besuchern den deutschen Zuschauerrekord für ein Tischtennisspiel im Damen-Bereich auf. Das Spiel fand extra in der Halle des Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen statt.

Bei den Damen des Gladbacher HTC dürfte es noch dauern, bis sich solche Erfolge einstellen. In der Regionalliga kamen zuletzt nur eine Handvoll Zuschauer. Dennoch hat Daun für die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga bereits ambitionierte Ziele: 200 Zuschauer bei einem Heimspiel.