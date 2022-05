Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga : Eine andere Liga aus Hamburg

Tennis Die Tennis-Damen des Gladbacher HTC verlieren auch ihr drittes Saisonspiel in der 2. Bundesliga gegen den Club an der Alster aus Hamburg – der mit Topspielerinnen wie Tamara Korpatsch und Eva Lys antritt.

Vor dem Saisonstart hatte Steffen Klasen das Worst-Case-Szenario skizziert. „Wenn wir nach drei Spieltagen mit drei Niederlagen dastehen, wäre das schon doof“, sagte der Trainer der Tennis-Damen des Gladbacher HTC . Nach drei Spielen ist diese „doofe“ Situation nun eingetroffen: Am Samstag verlor seine Mannschaft mit der 2:7-Heimniederlage gegen den Club an der Alster aus Hamburg auch das dritte Saisonspiel. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings, und auch das betonte Klasen damals, dass der Spielplan zu Saisonbeginn dem Liganeuling nicht unbedingt wohlgesonnen war: Es ging gleich gegen die drei Top-Teams der Spielklasse. Von daher überraschen die null Punkte nach drei Begegnungen niemanden im Verein – auch wenn man es sich anders gewünscht hätte. „Hamburg war der erwartet schwierige Gegner“, sagte Klasen nach dem Spiel gegen den Club an der Alster.

Es war allerdings auch eine andere Liga an Spielniveau, die da auf den GHTC traf: Die Hamburger Nummer eins, Tamara Korpatsch, steht aktuell auf Rang 108 der Weltrangliste, die Nummer zwei, Eva Lys, gilt als eine der größten deutschen Tennis-Hoffnungen im Damen-Bereich. Zuletzt spielte sich beim WTA-Turnier in Stuttgart in der 2. Runde gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Ebenfalls bemerkenswert: Noch am Freitag absolvierte Lys beim WTA-Turnier in Karlsruhe ein Viertelfinale, trotzdem reiste sie einen Tag später für die Bundesliga an den Niederrhein. Da konnten spielerisch weder die Gladbacher Nummer eins Darya Astakhova, 2:6 und 3:6 gegen Korpatsch, noch die Nummer zwei, Julie Belgraver, 4:6 und 4:6 gegen Lys, mithalten.