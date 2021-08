Saisonfinale der Tennis-Bundesliga : Wie der GHTC aufs Meisterschaftsrennen blickt

Der gebürtige Mönchengladbacher Tim Sandkaulen tritt am Wochenende im Doppel an. Foto: Henrik Schmidt

Tennis-Bundesliga Am Freitag und Sonntag stehen in der Tennis-Bundesliga für den Gladbacher HTC die letzten beiden Spieltage an. Kann das Team nochmal in den Meisterschaftskampf eingreifen?

Den Rechenschieber hat Henrik Schmidt, Teamchef des Gladbacher HTC, vor dem Saisonfinale der Tennis-Bundesliga gar nicht erst ausgepackt. Am Freitag tritt der GHTC beim Kölner THC Rot-Weiß (13 Uhr) an, am Sonntag ist TK Kurhaus Lambertz Aachen zu Gast in Gladbach (11 Uhr). Bei drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Mannheim könnte der Tabellendritte theoretisch noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Doch Schmidt winkt ab. „Ich bin sicher. Da geht nichts mehr.“ sagt er. „Uns ist wichtig, dass wir uns gut aus der Saison verabschieden und die letzten beiden Partien erfolgreich bestreiten.“

Dafür setzen die Gladbacher personell alles ein, was am Wochenende zur Verfügung steht. Auch um den Vorwurf einer Wettbewerbsverzerrung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Denn sowohl Köln als auch Aachen kämpfen in der Bundesliga noch um den Klassenverbleib. „Wenn wir mal in diese Lage kommen sollten, würden wir ja auch wollen, dass die Teams mit ihren besten verfügbaren Leuten antreten“, sagt Schmidt.

Planen kann der GHTC sicher mit dem Einsatz des Niederländers Tallon Griekspoor. Auch die Doppelspezialisten Tim Sandkaulen und Roman Jebavy sind am Wochenende dabei. Der Tscheche Jebavy hatte zuletzt beim ATP-Challenger in Liberec seine Fähigkeiten im Doppel unter Beweis gestellt und das Turnier mit seinem Partner Igor Zelenay gewonnen. „Uns stehen am Freitag und Sonntag sehr gute Leute zur Verfügung, so können wir die Saison hoffentlich gut zu Ende bringen“, sagt der Teamchef.