Henrik Schmidt zum Start der Tennis-Bundesliga : „Die Bundesliga gilt als beste Mannschaftsliga der Welt“

Interview Mönchengladbach Henrik Schmidt, Teamchef des Gladbacher HTC, spricht vor dem Bundesliga-Start am Freitag über die Saisonziele, vereinbarte Corona-Abzüge für die Spieler und warum es die Abstiegsregel auch in dieser Saison braucht.

Henrik Schmidt Das ist die einzig sinnvolle Entscheidung gewesen. Inzwischen ist das auch von allen Vereinen akzeptiert worden. Da Großbritannien Virusvariantengebiet mit verlängerter Einreise-Quarantäne war, hätte keiner der Spieler, die in Wimbledon im Hauptfeld stehen, am 4. Juli in der Bundesliga spielen können. Die Liga und der neue Livestream-Sender der Bundesliga, Tennis Channel, haben aber den Anspruch, dass die besten Spieler am Start sind – und nicht die zweite oder dritte Garnitur. Daher war die Entscheidung richtig.

Schmidt Wir versuchen, dass die Spieler möglichst vier bis fünf Tage zusammenbleiben und es wenig Wechsel im Team gibt. Die Spieler reisen optimalerweise am Mittwoch an, Donnerstag wird trainiert, es gibt ein gemeinsames Grillen für das Teambuildung und Freitag ist das Spiel in Paderborn. Am Abend geht es dann schon direkt zurück, Samstag wieder Training und Sonntag das nächste Spiel. Also nicht, dass Spieler am Freitag abreisen und am Samstag kommen die anderen. Das ist bei uns aber auch kein Problem, wir haben hier ein gutes Miteinander. Von den Reisedistanzen ist es bei uns mit Auswärtsspielen in Paderborn, Neuss und Düsseldorf auch überschaubar.