Tennis-Bundesliga : Der GHTC kehrt in Köln in die Erfolgsspur zurück

Der GHTC kehrt in Köln in die Erfolgsspur zurück

Tennis-Bundesliga Starke Einzel, ein Doppel im Schnelldurchgang: Der Gladbacher GHTC überzeugt beim Auswärtserfolg in Köln. Für das letzte Saisonspiel am Sonntag gegen Aachen geht es sogar noch um einen besonderen Titel.

Der Gladbacher HTC kann weiterhin keinen Match-Tiebreak gewinnen. Das war eine der Erkenntnisse nach der Partie beim Kölner HTC am Freitag. Dieses Mal war dieser Makel allerdings zu vernachlässigen. Denn anders als am vergangenen Sonntag, als der GHTC gleich vier Match-Tiebreaks und damit das Spiel gegen Rosenheim mit 2:4 verlor, unterlag dieses Mal nur Andrej Martin dem Belgier Kimmer Coppejans im einzigen Match-Tiebreak des Tages (7:5, 4:6, 6:10). Zwar musste der GHTC im letzten Doppel einen weiteren Punktverlust hinnehmen, die restlichen Partien gingen jedoch allesamt glatt in zwei Sätzen an Gladbach. In Summe ein 4:2-Erfolg für das Team von Henrik Schmidt.