Remis gegen Tabellenführer Eine Punkteteilung mit gemischten Gefühlen für den GHTC

Für die Gladbacher ging es an diesem Sonntag insbesondere um eine Trendwende. Mit Meisterhoffnungen war die Mannschaft in die Saison gestartet, kassierte am vergangenen Wochenende dann jedoch zwei empfindliche Niederlegen gegen Bredeney (0:6) und Großhesselohe (1:5). Dass Selbstverständnis, mit dem man in diese Spielzeit gegangen war, hatte einen enormen Knacks bekommen. Die Ernüchterung war groß. Gegen Versmold sollte nun alles wieder besser werden.