GHTC in der Tennis-Bundesliga Plötzlich in Abstiegsnot

Für das Duell am Sonntag gegen den anderen Aachener Bundesligisten, Blau-Weiss, hatte Schmidt sein Team im Vorfeld als Favoriten gesehen. Und mit Blick auf die Aufstellung war dem Teamchef auch nicht zu widersprechen. Doch wie so oft in dieser Saison riefen die GHTC-Spieler ihr Potenzial nicht vollumfänglich ab. In den Einzelpartien sicherten sich zumindest Svrcina (6:4 und 6:4 gegen Joris De Loore) und Botic van de Zandschulp (6:4 und 6:2 gegen Jesper de Jong) den Sieg.