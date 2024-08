Vier Punkte aus finalem Spieltags-Wochenende Gladbacher HTC rettet den Klassenerhalt in der Tennis-Bundesliga

„Vielleicht hätten wir in Bestbesetzung gewinnen können, aber hier ging es um den Teamgeist“, war Schmidt dennoch zufrieden mit dem Ergebnis und resümiert: „Es war eine harte Saison, wir sind froh, dass wir die Liga gehalten haben. Erst mal überwiegen jetzt die positiven Gefühle, weil es so eng war.“ Vor dem Hintergrund, dass man auf dem Papier das beste Team der Liga gehabt hätte und es am Anfang selbst verbockt habe, habe es die zweite Garde am Ende noch rausgerissen, betont Henrik Schmidt. „Die Jungs haben sich dumm und dämlich gefightet am Wochenende, was die bei der Hitze abgerissen und voll riskiert haben, das ist schon viel Freude dabei“, lobt er das Team. Jetzt geht es schon darum, die nächste Saison zu planen.