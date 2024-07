Zwei Niederlagen in der Tennis-Bundesliga Empfindlicher Rückschlag für Gladbacher HTC

Der Blick richtet sich jetzt auf das kommende Wochenende. Der nächste Gegner heißt im Heimspiel am Sonntag, den 21. Juli, Tennispark Bärchen Versmold aus dem westfälischen Kreis Gütersloh. Versmold hat sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den bisher drei Saisonspielen zusammen mit dem Kurhaus Lambertz Aachen etwas überraschend an die Tabellenspitze gespielt. „Versmold hat eine wirklich gute Truppe, sie gehören zumindest zur zweiten Garde in der Liga und haben die Ambitionen, in einem guten Jahr auch oben mitzuspielen“, lobte Schmidt und zeigt sich kämpferisch, wieder zurückzuschlagen. „Wir wollen alles aufbieten und werden versuchen, ein Top-Team aufzustellen, um gute Chance zu haben, wieder einen Sieg einzufahren“, so Teamchef.