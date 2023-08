Fazit zur Tennis-Bundesliga Wieso es für den GHTC eine gute Saison mit „Beigeschmack“ war

Damit war Gladbach im Grunde frühzeitig aus dem Meisterrennen raus, holten dann gegen Palmengarten (4:2) und Neuss (4:2) jedoch zwei Siege in Serie – und besaß unverhofft doch wieder theoretische Titelchancen. Da Bredeney am vorletzten Spieltag, an dem der GHTC spielfrei hatte, seine Partie gewann, war der Meisterpokal vergeben. Die 1:5-Niederlage am letzten Spieltag mit Nachwuchskräften gegen Mannheim war für den GHTC ohne Wert. Am Ende bleibt sportlich ein „Beigeschmack“ bei Schmidt mit Rückblick auf die Saison, trotzdem zieht er auch positive Aspekte: „Die Stimmung im Team war gut, insgesamt war es eine der besseren Spielzeiten aus den vergangenen zehn Jahren.“ Den Weg mit der aktuellen Mannschaft will er fortsetzen. Der Großteil steht laut Schmidt auch kommende Saison unter Vertrag. Ein Problem könnte dann allerdings auf den GHTC zukommen: Steigen die jungen Spieler im Ranking weiter, wird ihre Verfügbarkeit für die Bundesliga nicht besser. Möglicherweise muss Gladbach in der Mitte des Kaders noch nachrüsten.