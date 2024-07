GHTC gewinnt Bundesliga-Auftakt Beflügelt vom EM-Sieg der Niederlande

Absagen gehören zum Alltag in der Tennis-Bundesliga. Auch die neue Saison bot in dieser Hinsicht keine Schonfrist für GHTC-Teamchef Henrik Schmidt. Gleich zum Auftakt musste er unerwartet auf zwei seiner besten Spieler verzichten. Der eine, Sebastian Baez, war am Freitag im Doppelwettbewerb von Wimbledon an der Seite von Dustin Brown überraschend in die zweite Runde eingezogen – weilte somit am Sonntag weiterhin in London. Den anderen, Tomas Etcheverry, plagten kurzfristig Kniebeschwerden, er soll sich schonen.