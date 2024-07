Titelchancen, Topspieler, Spielplan Das müssen Sie zum Start der Tennis-Bundesliga wissen

Mit diesem Kader gehört der Gladbacher HTC zu den Meisterkandidaten. Teamchef Henrik Schmidt streitet das auch gar nicht ab. „Wir wollen schon angreifen. Wenn man unseren Kader anschaut, brauchen wir uns nicht zu verstecken“, so Schmidt. Die Krux allerdings bei so vielen Topkräften: Kommen sie bei internationalen Turnieren weit, kollidiert das oft mit Einsätzen am Wochenende in der Bundesliga – ein Problem, das in der Vergangenheit den GHTC häufiger traf. Gerade in der Vorsaison lief Gladbach oft mit einer Notformation auf, da viele Spieler nicht verfügbar waren. Am Ende reichte es zu Platz vier in der Tabelle – mit dem Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre. Umso wichtiger sind leistungsstarke Spieler hinter den Topleuten. Der GHTC setzt in der zweiten Reihe auf junge, hochtalentierte Spieler wie Jakub Mensik und Dalibor Svrcina sowie Routiniers wie Jaume Munar und Albert Ramos. Auf dem Papier stellt der GHTC damit sicherlich einen der besten Kader. Schmidt sieht nur ein Problem: „Unsere Top-Spieler sind stark im Ranking gestiegen, die Spieler dahinter sind wie Clarke oder Svrcina hingegen etwas gefallen. Ich bin gespannt, welche Form sie haben werden.“ Denn der Titelkampf dürfte sich insbesondere an einer überzeugenden Kaderbreite entscheiden.