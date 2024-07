Sieg gegen Mannheim Erleichterung beim Gladbacher HTC

Henrik Schmidt dürfte am Samstag stets das Geschehen bei den Olympischen Spielen in Paris im Blick gehabt haben. Tennis bekam er dort allerdings kaum zu sehen, stattdessen wurden vor allem verregnete und gesperrte Plätze am Stade Roland Garros gezeigt – dort, wo ab Mai jedes Jahr die French Open ausgespielt werden und nun das olympische Tennis-Turnier ausgetragen wird. Bei Dauerregen musste der Wettbewerb am Samstag jedoch größtenteils pausieren. Und damit zerschlug sich auch die Hoffnung des Teamchefs, den einen oder anderen GHTC-Spieler noch für Sonntag nach Gladbach zu lotsen. Dies wäre zumindest in der Theorie möglich gewesen, wenn GHTC-Spieler am Samstag bei Olympia schon ausgeschieden wären. Doch der Regen machte diese Überlegungen obsolet: Keiner der acht Gladbacher Akteure im Starterfeld kam am Samstag in Paris zum Einsatz.