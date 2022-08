Glabdacher HTC vor Heimspiel gegen Neuss : Die Kaderplanung bereitet Kopfzerbrechen

Tennis-Bundesliga Am Sonntag spielt der Gladbacher HTC daheim gegen Neuss. GHTC-Teamchef Henrik Schmidt hofft auf einen Sieg – auch um jeglichen Abstiegssorgen zu entgehen. Personell wird es aber kompliziert.

Für den Gladbacher HTC steht am Sonntag bereits das letzte Heimspiel der laufenden Saison an: Gegner am drittletzten Spieltag ist dann Blau-Weiß Neuss. Tabellarisch lagen beide Teams vor zwei Wochen noch etliche Plätze auseinander; Gladbach damals in der Spitzengruppe der Liga, Neuss in der Abstiegsregion. Nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den TC Großhesselohe steht der GHTC auf Rang sechs allerdings nur noch zwei Punkte vor dem regionalen Konkurrenten.