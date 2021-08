Tennis-Bundesliga : Die Kaderbreite als Trumpf gegen Aachen

Tennis-Bundesliga Der GHTC gewinnt aufgrund einer starken Mannschaftsleistung zum Saisonabschluss souverän das Heimspiel gegen Kurhaus Aachen. Damit gibt es zumindest einen kleinen Titel zu feiern.

Andrej Martin hatte dieses Jahr beim Gladbacher HTC nicht unbedingt das einfachste Los. Der Slowake scheute zuletzt keinen Aufwand, reiste Wochenende für Wochenende von irgendwoher zu den Spieltagen an. Da er in der Weltrangliste aber häufig zu den bestplatzierten Spieler im Aufgebot des GHTC gehörte, aktuell Rang 118, musste er auch immer gegen einen der bestplatzierten Spieler des Gegners antreten. Und da fehlte es Martin in den vergangenen Wochen stets an Spielglück: Niederlage im Einzel gegen Mannheim , Rosenheim, Köln – und nun als topgesetzter Akteur des GHTC gegen Kurhaus Aachen . Dieses Mal unterlag er dem starken Spanier Carlos Taberner, seines Zeichens auf Platz 106 der Weltrangliste, deutlich mit 3:6 und 2:6.

Das Glück des Slowaken und des GHTC: Die weiteren Spieler liegen in der Weltrangliste nur knapp hinter Martin. Bedeutet: In den restlichen Einzeln muss der GHTC kaum einen Qualitätsverlust hinnehmen. Ein Plus an Breite, das sich auch im Heimspiel am letzten Spieltag gegen Kurhaus Aachen auszahlte. Außer Martin gab sich der Rest der Truppe keine Blöße, am Ende stand ein souveräner 5:1-Erfolg.