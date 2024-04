Neuer Topspieler aus Neuss Mit diesem Kader geht der GHTC in die Tennis-Bundesliga

Nun ist van de Zandschulp allerdings kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga. Jahrelang gehörte er zu den Spitzenkräften beim Lokalrivalen Blau-Weiss Neuss, der in der Vorsaison jedoch aus der Bundesliga abstieg. „Botic hat sich pudelwohl in Neuss gefühlt, möchte aber nicht in der zweiten Liga spielen. Zum einen, da ihm das Niveau nicht ausreicht, zum anderen, da die Termine der zweiten Liga nicht so gut liegen“, sagt Schmidt. Also sprach Schmidt mit den Verantwortlichen in Neuss und fand eine einvernehmliche Lösung im Sinne des Spielers: van de Zandschulp spielt ab kommender Saison weiter in der Bundesliga, nun für Gladbach. Drei bis fünf Spiele hat van de Zandschulp laut Schmidt zugesagt.