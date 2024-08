GHTC in der Tennis-Bundesliga Neues Kaderproblem vor Derby-Doppel gegen Aachen

An diesem Wochenende stehen zwei Partien gegen die beiden Aachener Klubs an: Zunächst am Freitag (ab 13 Uhr) bei Kurhaus Aachen, am Sonntag (ab 11 Uhr) dann zum letzten Heimspiel der Saison gegen BW Aachen. In der Theorie könnte Schmidt nun wieder auf die Olympia-Teilnehmer zurückgreifen, schließlich sind diese in Paris alle ausgeschieden. Allerdings macht ihm nun ein anderes Ereignis einen Strich durch die Kaderplanung. Kommende Woche beginnt die Hardcourt-Saison in Nordamerika – und für die Top-Spieler aus der Weltrangliste ist es quasi verpflichtend, dort teilzunehmen. Das trifft auch auf einige Spieler des Gladbacher HTC zu, darunter Sebastian Baez, Tomas Etcheverry und Tallon Griekspoor.