Tanzgruppe wird Vierter bei der EM : Team Legit bringt Hip Hop auf internationales Parkett

Das Team Legit aus Mönchengladbach freut sich über den vierten Platz bei der Streetdance-EM in Kalkar. Foto: Eva Berten

Tanzen Das Team Legit aus Mönchengladbach hat bei der Streetdance-Europameisterschaft den vierten Platz belegt und sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. So weit wird die Reise in diesem Jahr aber nicht mehr gehen können. Trotzdem steht für die Gruppe noch einiges an.

Schon am Samstagabend war beim Team Legit kein Halten mehr: Bei der Streetdance-Europameisterschaft – ausgerichtet von der United Dance Organisation (UDO) – hatte sich die Hip-Hop-Tanzgruppe mit ihrem Auftritt gegen die 18 besten Gruppen Europas behauptet und sich für das Finale am Sonntag qualifiziert. „Wir sind komplett ohne Erwartungen hingefahren und wollten vor allem Erfahrung sammeln“, sagt Eva Berten, Trainerin und Choreografin beim Team Legit. „Als wir dann erfahren haben, dass wir es sogar unter die besten sieben Tanzgruppen geschafft haben und am Sonntag das Finale tanzen werden, sind wir ausgeflippt.“

Mit ihrem zweieinhalbminütigen Auftritt hatte die 24-köpfige Tanzgruppe vor einigen Wochen schon bei den Deutschen Meisterschaften und den Duisburger Tanztagen – dem größten Amateurtanzevent in Deutschland – begeistert und sich damit für die Europameisterschaft qualifiziert. Die fand nun in Kalkar (NRW) statt. Zunächst war aber gar nicht sicher, ob das Team Legit seinen Platz bei der EM überhaupt einnehmen kann. Die Anreise zum internationalen Turnier nach Kalkar war für die Tänzerinnen zwar kein großer Aufwand, die Startgebühr von knapp 2500 Euro war für die Gruppe dann aber schon ein dickes Brett, wie Berten erzählt. „Wir haben aber zum Glück über einen Spendenlink 1700 Euro zusammenbekommen und noch weitere private Sponsoren gefunden, die uns für die EM unterstützt haben“, sagt die Trainerin.

Überwältigt waren Berten und das gesamte Team Legit von der Atmosphäre in den Messegebäuden von Kalkar. „Die EM fand in zwei Hallen auf zwei Bühnen statt. Das Publikum ist richtig mitgegangen. Insgesamt war es eine unglaubliche Atmosphäre“, sagt die Trainerin zum ersten Auftritt der Gladbacher Tanzgruppe auf internationalem Parkett. Und die Leistung stimmte am zweiten EM-Tag dann ebenfalls.

Im Finale mit sieben internationalen Tanzgruppen belegte das Team Legit am Ende Rang vier – und war hellauf begeistert. „Das Niveau war schon extrem hoch und die Konkurrenz aus ganz Europa sehr stark. Der vierte Platz ist Wahnsinn“, so Berten. Der würde übrigens auch für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im August berechtigen – an der wird das Team Legit in diesem Jahr aber nicht mehr teilnehmen. „Die WM findet in Großbritannien statt, pro Personen müssten wir 110 Euro Startgebühr plus Anreise, Unterkunft und Verpflegung zahlen.“ Bei 24 Tänzerinnen rechnet Berten mit einem Kostenfaktor von 9000 Euro: „Das ist in der kurzen Zeit leider nicht zu stemmen.“