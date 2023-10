Tanzsport Ehepaar Kreuels überzeugt bei WM in Rotterdam

In der Zwischenrunde standen jeweils 13 bis 14 Paare auf dem Parkett, um die internationale Jury zu überzeugen. „Wir haben einen guten Tag erwischt und tanzten sehr musikalisch und geschmeidig und hatten bei dem Gewusel auf der großen Fläche eine gute Präsenz und eine gute Übersicht“, sagt Thomas Kreuels. Sie kamen mit vier weiteren deutschen Paaren weiter. In der folgenden 48-Runde war die Konzentration der besten Paare und somit das Leistungsniveau noch mal deutlich höher. „Es ging nun einen Gang höher. Wir waren jedoch voll motiviert und wollten uns so gut wie möglich präsentieren“, sagt Thomas Kreuels. Schließlich tanzten sie als drittbestes deutsches Paar auf Platz 32. Der Sieg ging im Übrigen an ein Paar aus Italien.