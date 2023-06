Streetdance-Gruppe aus Mönchengladbach Wie das Team Legit um seine WM-Teilnahme kämpft

Zumal dem Team Legit allmählich die Zeit davonläuft. Je länger die Teilnahme in der Schwebe ist, desto teurer werden die Kosten für Unterkunft und Flüge. Deshalb sammelt die Gruppe aktuell Spenden über gofundme.com und richtet am kommenden Sonntag, den 11. Juni, einen offenen Workshop-Day aus (siehe Info), um sich den WM-Traum zu finanzieren. „Wir starten um 11.30 Uhr mit einem Showauftritt und werden unsere Choreografie präsentieren. Im Anschluss bieten wir Workshops an. Jeder Teilnehmer kann so viel Geld geben, wie er möchte“, sagt Eva Berten. Ausgerichtet wird der Tag im „FitFam Studio“ in Korschenbroich, wo das Team Legit aktuell auch jeden Sonntag trainiert.