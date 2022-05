Taekwondo-Kämpferin aus Nettetal : Madeline Folgmann kommt weiterhin nicht in Schwung

Madeline Folgmann und ihr Trainer Björn Pistel. Foto: TG Nettetal

Taekwondo Trotz guter Leistungen ist für Madeline Folgmann derzeit oft früh Schluss: Auch bei den Swedish-Open scheitert die frühere U21-Europameisterin bereits in der zweiten Runde. Sie und ihr Trainer sind ratlos, wollen aber schnellstmöglich den Weg zurück in die Erfolgsspur schaffen.

Die Bundeskaderathletin Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat es bei den Swedish-Open noch nicht geschafft, auf die internationale Erfolgspur zurück zu wechseln. Bereits in der 2. Runde schied sie gegen die Spanierin Elsa Hernandez Vazquez aus. Dabei hatte sich Folgmann zuletzt einem intensiven Trainingsplan unterworfen und am Bundesstützpunkt in Düsseldorf sowie bei einem Trainingslager in Polen mit der Nationalmannschaft jeweils sechsmal die Woche trainiert. Das spiegelte sich in Schweden allerdings noch nicht im Ergebnis wider. In Stockholm traf Folgmann, die an Position eins gesetzt war, nach Freilos direkt auf Vazquez, die derzeit als Shootingstar in ihrer Kampfklasse gilt. Gegen die Spanierin hatte Folgmann bereits vor einem Monat bei den Spanish-Open verloren.

Auch dieses Mal unterlag die mehrfache Deutsche Meisterin und frühere U21-Europameisterin nach gutem Kampf. Damit kommt die Nettetalerin weiterhin in dieser Saison nicht in Schwung. Trotz guter Leistungen kommt das Aus meist in der Vorrunde. Auch gegen Vazquez zeigte sie einige gute Angriffsaktionen und kam erfolgreich auf die Weste und zum Kopf der Gegnerin durch.

„Mehr ging nicht“, sagt Folgmann rückblickend. Am Ende stand eine 9:14-Niederlage gegen Vazquez. „Ich kann mir nicht erklären, warum der Knoten im Moment trotz vollem Einsatz einfach nicht platzen will“, sagt die 26-Jährige. Ihr Trainer Björn Pistel sieht es ähnlich: „Sie ist topfit und steht super auf der Matte. Warum es zurzeit nicht reicht, ist schwer zu erklären. Natürlich sind immer auch eigene Fehler dabei, daran müssen wir weiter intensiv arbeiten.“

Hinzu kommt: Ihre Gewichtsklasse ist zurzeit sehr stark besetzt. Bei den vergangenen Turnieren bekam Folgmann trotz ihrer guten Ausgangssituation auf der Setzliste immer in den Vorrunden schon sehr starke Gegnerinnen zugewiesen. „Es fehlt außerdem momentan das Kampfglück in vielen Situationen“, sagt Folgmann und fügt an: „Das führt oftmals bei mir nur zu Kopfschütteln: Wenn es ohnehin mal nicht läuft, scheint sich auch noch vieles gegen mich zu verschwören.“