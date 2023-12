Taekwondo-Kämpfer mit Medaillen TG Nettetal mit zahlreichen Erfolgen

Die TG Jeong Eui Nettetal hat Erfolge bei der Landesmeisterschaft, der Deutschen Hochschulmeisterschaft und dem Jugendcup gefeiert. Bei der Landesmeisterschaft in Eschweiler gab es sieben Landesmeistertitel, sechs Vize-Landesmeistertitel und vier Bronzemedaillen. Damit verbuchte TG einen dritten Platz in der Teamwertung der NRW-Vereine. Den Landesmeistertitel erkämpften in der Kadettenklasse Nabieh Kassas (bis 37 Kilogramm), Roman Boxberger (bis 41 Kilogramm), Leon Ilbertz (bis 45 Kilogramm), Dennis Bähr (bis 53 Kilogramm), Alina Grebin (bis 59 Kilogramm), außerdem siegten Frieda Steinkühler (bis 57 Kilogramm) bei den Frauen und Shushanna Sargsyan (bis 52 Kilogramm) in der C-Jugend.