Stark besetzte Luxemburg-Open Gold und Silber für TG Jeong Eui Nettetal

Madeline Folgmann zeigte ebenfalls eine herausragende Leistung auf ihrem Weg zur Silbermedaille. Ihre Kämpfe waren geprägt von Entschlossenheit, Strategie und einem starken Kampfgeist in ihrer Klasse bis 53 Kilogramm. Nach einem Freilos zeigte sie im ersten Vorkampf gegen Ariel Vigdor (Israel) von Anfang an ihre Überlegenheit mit beeindruckenden Rundenergebnissen von 8:5 und 9:2. Nach dem Viertelfinalsieg über Khalissa Agaou (Frankreich) zog sie mit 6:0 (erste Runde) und 7:3 (zweite Runde) ins Halbfinale ein, das auch zu ihren Gunsten über die Spanierin Laura Bonals Anarte mit Siegen in nun allen drei Runden (3:1, 9:8 und 10:8) ausging. Im Finale traf Madeline Folgmann schließlich auf Abishag Semberg (Israel) eine Olympia-Teilnehmerin, die bereits in Tokio Bronze geholt hatte. Obwohl die Nettetalerin tapfer kämpfte, siegte ihr Gegenüber letztendlich mit 2:0 in zwei Runden.