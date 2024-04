TG Jeong Eui Nettetal bei Serbia Open Ohne Medaillen, aber dafür mit Erfahrung heimgekehrt

Madeline Folgmann (Gewichtsklasse bis 53 kg) nutzte eine Woche nach ihrem Bronzemedaillengewinn in Spanien die Serbien-Open als letzten großen Test vor der Europameisterschaft. „Obwohl die offizielle Nominierung noch aussteht, bereite ich mich intensiv auf dieses Top-Event vor“, sagt Folgmann. Im Achtelfinale traf die 27-Jährige nach einem Freilos in der Vorrunde auf die serbische Weltmeisterin Vanja Stankovic (2017 Korea). Die Nettetalerin startete stark in einen Kampf auf hohem Niveau und sicherte sich den Sieg mit 4:3 in der ersten Runde und 7:3 in der zweiten Runde. Auch im zweiten Kampf gegen Ada Abdagic (Bosnien und Herzegowina) kämpfte Folgmann auf höchstem Level. Trotz eines knappen Rückstands in der ersten Runde gelang es ihr, zum 8:8 aufzuholen. Jedoch verpasste sie knapp den Rundengewinn, ihre Gegnerin sicherte sich letztendlich den Sieg mit 5:2. Trotz des Ausscheidens vor der Medaillenrunde zeigte Folgmann eine gute Leistung und sicherte sich Platz fünf.