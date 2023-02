Taekwondo-Sportdirektor Georg Streif Hoher Besuch in Nettetal am Landesstützpunkt

Taekwondo sei in NRW im Aufwind, betonte Streif weiter, was sich nicht zuletzt bei den nationalen Titelkämpfen gezeigt habe. „Nettetal hat dazu entscheidend beigetragen und will das mit seinem neuen Leistungszentrum auch in Zukunft tun“, sagte Pistel. Madeline Folgmann hatte für Nettetal beim Wettbewerb in Nürnberg den Titel in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm geholt. Pistel fügt an: „Die Weichen stehen gut für eine erfolgreiche Entwicklung am Landesstützpunkt in Nettetal.“