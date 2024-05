Nettetalerin sieht sich gut vorbereitet So stehen die Chancen für Folgmann bei der Taekowndo-EM

Um die Norm für die Europameisterschaft zu erfüllen, musste Folgmann mindestens 35 Kredits erkämpfen. „Mit fast 80 Kredits habe ich diese Anforderung deutlich übertroffen“, sagt sie. Insbesondere ihre beiden Deutschen Meistertitel bei den Finals in Düsseldorf und dieses Jahr in Ochsenhausen haben daran einen großen Anteil. Zusätzlich verbuchte Folgmann bei einigen Ranglistenturnieren gute Ergebnisse, darunter Gold in Lettland, Silber in Österreich, Tallinn und England sowie Bronze in Schweden und vor wenigen Wochen in Spanien. Diese konstanten Leistungen lieferten dem Bundestrainer Balazs Toth überzeugende Argumente, Folgmann für die Klasse bis 53 Kilogramm bei der EM zu nominieren.