Finalniederlage gegen Olympia-Kandidatin Nächste Silbermedaille für Folgmann bei Taekwondo-Open

Ihre Teamkolleginnen Frieda Steinkühler (bis 57 kg) und Antonia Beck (bis 62 kg) vom Landesstützpunkt in Nettetal schieden in ihren Vorrunden aus. Die an Position zwei gesetzte Madeline Folgmann (bis 53 kg) kam nach einem Freilos direkt ins Viertelfinale und traf auf die Dänin Jade Theresa Castillo. Die Nettetalerin ließ ihrer Gegnerin in der ersten Runde keine Chance und setzte Punkt für Punkt zum klaren Sieg mit 11:2. Die deutsche Meisterin baute wieder ihre Angriffswellen auf und konterte brillant zum 15:10. Mit einer guten Leistung und mit 2:0 nach Runden zog sie ins Halbfinale ein.