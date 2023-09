Bei den Polish Open in Warschau Madeline Folgmann landet auf Rang fünf, Max Paul holt Bronze

Nach Freilos in der ersten Runde traf Madeline Folgmann auf die Schwedin Maja Vendel. Die Nettetalerin hatte sie von Beginn an im Griff und holte sich die erste Runde souverän mit 11:0. In der zweiten Runde lösten die gleichen Treffer, wie in der Vorrunde, nicht aus und der Kampf blieb etwas länger offen. Am Ende stand ein 5:1 zum Rundensieg. Nach dem 2:0 traf sie im Viertelfinale auf die Australierin Saffron Tambyrajah, die normalerweise in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm kämpft und neben den Belgium Open schon viele weitere internationale Erfolge feiern konnte.