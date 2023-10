Taekwondo-Kämpferin im Aufwind Madeline Folgmann holt Gold bei den Riga Open

Die Rechnung ging auf: Folgmann gewann den ersten Durchgang eindrucksvoll mit 7:0 und konterte dabei die Litauerin immer wieder stark aus. In der zweiten Runde kam Gerda Meistininkaite besser in den Kampf und hielt diesen bis zum 4:4 offen – Folgmann war zu diesem Zeitpunkt allerdings in der Lage, einen Gang höher zu schalten und beherrschte von da an den Durchgang. Am Ende stand ein deutlicher 15:4-Gewinn und der Turniersieg. Ihre gute Form hatte sie zuletzt bereits mit Silber bei den Turnieren in Manchester und Tallinn gezeigt. „Meine sportliche Entwicklung zeigt nach der Verletzungspause im März und April wieder steil nach oben“, sagt Folgmann.