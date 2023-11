Taekwondo-Kämpferin Seligmann Nur knapp am Titel gescheitert

Die an Nummer zwei gesetzte Madeline Folgmann (bis 53 kg) schaffte es nach einem Freilos jedoch gleich ins Viertelfinale. Intensiv stieg sie in den Kampf gegen Teigan Smith. Die Nettetalerin musste bereits in der ersten Runde ein hohes Tempo mitgehen, aber sie schaffte ein deutliches 8:0-Punkteergebnis. In der zweiten erhöhte die Britin noch mal die Schlagzahl und ging mit 0:2 in Führung. Madeline Folgmann musste alles mobilisieren, um die Runde zu ihren Gunsten zu drehen. Sie gewann diese am Ende mit 7:4. „Der Kampf kostete mir allerdings viele Körner“, sagte Folgmann. „Bis zum Halbfinale hatte ich allerdings noch genug Zeit, um mich zu regenerieren“, berichtete sie.