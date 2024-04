Taekwondo-Kämpferin aus Nettetal Folgmann holt Bronze in Spanien – und hofft auf die EM

Die zehnfache Deutsche Taekwondo-Meisterin Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal bleibt nach den Spanish Open in La Nucia weiterhin im Gespräch für eine mögliche Teilnahme bei der Europameisterschaft im Mai. Bei dem international hochkarätig besetzten Weltranglisten-Turnier sicherte sich Folgmann nach vier intensiven Kämpfen den dritten Platz. Im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zeigte sich die ehemalige U21-Europameisterin bereits in der Vorrunde im Duell mit Andorra in Topform. Die 27-Jährige gewann ihren Kampf gegen Carlota Rodriguez souverän in zwei Runden mit 8:0- und 14:2-Punkten. Ihr beeindruckender Lauf setzte sich fort, als sie im Achtelfinale gegen die starke Konkurrenz aus Kasachstan antrat und mit einer überragenden zweiten Runde Yasmina Narbayeva mit 14:13- und 10:3-Punkten bezwang.