Deutsche Meisterschaft in Ochsenhausen Folgmann holt ihren zehnten Meistertitel

„Der Grund ist ganz einfach. Die Credits für die diesjährigen Europameisterschaften in der 53-er Klasse habe ich schon mehr als erfüllt“, sagt Folgmann und fügt an: „Daher haben sich mein Trainer Björn Pistel und ich dafür entschieden, die 57-Kilogramm-Klasse bei den Deutschen Meisterschaften in Angriff zu nehmen, um sich aus taktischen Gründen auch in dieser Klasse eine Option für die Europameisterschaften zu sichern. Am Ende gab uns der Erfolg recht.“