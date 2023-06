Nach Fußbruch im März Madeline Folgmann feiert Comeback beim Grand Prix in Rom

Madeline Folgmann legte nochmal einen Zahn zu, was bei den hohen Temperaturen in Rom nicht selbstverständlich war. Ein Westentreffer brachte ihr die Führung zum 2:0, die sie lange hielt. Ein von ihr gesetzter Kopftreffer wurde nicht gewertet. In der Folge kam sie trotz vieler starker Aktionen nicht zum Punkten. Fabiola Villegas machte es dann am Ende der Runde besser. Sie setzte Treffer und entschied die Runde mit 2:6 für sich. Die Deutsche Meisterin unterlag zwar in der Vorrunde, zeigte aber eine mehr als ansprechende Leistung nach ihrer Verletzung.